Число преступлений террористической направленности в России выросло на 3,1 процента

Число преступлений террористического характера в России за последние девять месяцев выросло на 3,1 процента — с 1341 до 1382 случаев. Об этом говорится на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

«Возросло на 3,1 процента количество преступлений террористического характера», — отмечается в сообщении ведомства.

При этом в Генпрокуратуре добавили, что на 61 процент (с 1165 до 454 случаев) сократилось число преступлений экстремистской направленности.

Стоит уточнить, что к преступлениям террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

Кроме того, согласно статистике, в два раза сократилось число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения (с 11472 до 6508). Самое большое сокращение числа подобных преступлений зафиксировано в Санкт-Петербурге, Башкирии, Подмосковье, Москве и Бурятии.