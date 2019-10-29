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16:44   29 Октября 2019
Россия

Инженеры обогнали программистов и стали самыми востребованными на рынке труда

Инженеры обогнали программистов и стали самыми востребованными на рынке труда

ТОП наиболее востребованных профессий в Санкт-Петербурге возглавили инженеры. Об этом сообщает «Мойка 78», ссылаясь на рекрутинговое агентство HeadHunter.

Эксперты труда составили список самых востребованных профессий в регионе. Ранее такой ТОП возглавляли программисты и «айтишники». На сегодняшний день картина поменялась — рынок труда начал сильно нуждаться в инженерах. 

«На долю Петербурга приходится 11% предложений о работе для инженеров по стране. По этому показателю город на Неве уступает только Москве, где публикуется 21,1% таких вакансий, — пишет СМИ. 

Отмечается, что инженеры требуются как в области высоких технологий, так и на обычном производстве. Аналитики считают, что такой исход случился, во-первых, в связи с развитием промышленности, а, во-вторых, из-за того, что в 1990–2000-х годах большинство студентов шли учиться на юристов, финансистов и выбирали другие гуманитарные профессии, а «синие воротнички» остались за бортом. 

Сейчас старое поколение ушло, а замены ему нет. Если сравнивать с данными 2013 года, количество вакансий инженера в Санкт-Петербурге выросло в два с половиной раза. Чаще всего требуются инженеры-конструкторы и проектировщики, а также инженеры производственно-технического отдела.

Средняя зарплата по этой профессии составляет от 50 до 65 тысяч рублей. 

Ранее были названы наиболее востребованные профессии в ближайшее время в России.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #профессии #инженеры

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