Гиды озвучили список популярных места для туристов-иностранцев в Москве

Зарубежные гиды назвали самые популярные места для туристов в Москве. Как сообщает официальный портал мэрии города, с января по июль 2019 года Москву посетили более 11 миллионов гостей из-за рубежа.

Как отмечает мэрия Москвы, чаще всего в город приезжают жители Китая, Франции, ФРГ, Израиля и Италии. Самым популярным местом для туристов стал Кремль и исторический центр города, Красная площадь, здание МГУ, Останкинская телебашня, а также «Москва-Сити», Парк Горького, Большой театр, Поклонная гора и Третьяковка.

Кроме того, эксперты отметили, что гости из США, Австралии, ЮАР и Великобритании любят историю Москвы, а также посещают заведения, где можно попробовать русскую кухню. Туристы из стран Азии и Индии любят цирк и русский фольклор.

Все приезжающие в столицу туристы отмечают, что Москва имеет много парков и зелени. Кроме того, туристы любят интересоваться о социальной и культурной жизни жителей российской столицы. Также они спрашивают, сколько в российских семьях принято заводить детей и в каком возрасте россияне вступают в брак. Один из главных вопросов: как русские живут зимой.