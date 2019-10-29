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16:30   29 Октября 2019
Россия

Гиды озвучили список популярных места для туристов-иностранцев в Москве

Гиды озвучили список популярных места для туристов-иностранцев в Москве

Зарубежные гиды назвали самые популярные места для туристов в Москве. Как сообщает официальный портал мэрии города, с января по июль 2019 года Москву посетили более 11 миллионов гостей из-за рубежа. 

Как отмечает мэрия Москвы, чаще всего в город приезжают жители Китая, Франции, ФРГ, Израиля и Италии. Самым популярным местом для туристов стал Кремль и исторический центр города, Красная площадь, здание МГУ, Останкинская телебашня, а также «Москва-Сити», Парк Горького, Большой театр, Поклонная гора и Третьяковка. 

Гиды озвучили список популярных места для туристов-иностранцев в Москве

Кроме того, эксперты отметили, что гости из США, Австралии, ЮАР и Великобритании любят историю Москвы, а также посещают заведения, где можно попробовать русскую кухню. Туристы из стран Азии и Индии любят цирк и русский фольклор. 

Все приезжающие в столицу туристы отмечают, что Москва имеет много парков и зелени. Кроме того, туристы любят интересоваться о социальной и культурной жизни жителей российской столицы. Также они спрашивают, сколько в российских семьях принято заводить детей и в каком возрасте россияне вступают в брак. Один из главных вопросов: как русские живут зимой.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #туризм #общество

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