Американский лидер Дональд Трамп накануне обнародовал в Twitter фотографию собаки, которая якобы участвовала в «ликвидации» лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Президент США написал, что «рассекречивает фото замечательного пса», но не его имя, и указал на «отличную работу» собаки во время операции.

Пользователи Twitter в шутку отметили, что Трамп рассекретил собаку без присущих фотографиям оперативников элементов, скрывающих полную внешность. Многие в ответ опубликовали «исправленные» версии фото и другие мемы о «псе-ликвидаторе».

Trump has the best dogs. Wow !! Too bad his name is Abu. The dog may have muslim relatives. pic.twitter.com/d8Jp2s3eF4