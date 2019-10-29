Пользователей соцсетей развеселил пост Трампа о «псе-ликвидаторе» аль-Багдади
Американский лидер Дональд Трамп накануне обнародовал в Twitter фотографию собаки, которая якобы участвовала в «ликвидации» лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Президент США написал, что «рассекречивает фото замечательного пса», но не его имя, и указал на «отличную работу» собаки во время операции.
Пользователи Twitter в шутку отметили, что Трамп рассекретил собаку без присущих фотографиям оперативников элементов, скрывающих полную внешность. Многие в ответ опубликовали «исправленные» версии фото и другие мемы о «псе-ликвидаторе».
OPSEC! FFS... ???? pic.twitter.com/nSyJKAUSkb— Spooky CivMilAir ???????? (@CivMilAir) 28 октября 2019 г.
Trump has the best dogs. Wow !! Too bad his name is Abu. The dog may have muslim relatives. pic.twitter.com/d8Jp2s3eF4— Grace Parker???????????????????? (@GraceParkerS) 28 октября 2019 г.
the last thing al baghdadi saw pic.twitter.com/hUn9FoA7rL— gang member eel (@aalinger) 29 октября 2019 г.
Next target @_Islamicat pic.twitter.com/0i6KEsEkdB— ???????????????? ????????????????????????’???? ???????????????????????????????????? (@EldestTamsonKid) 28 октября 2019 г.