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16:35   29 Октября 2019
Весь мир

Пользователей соцсетей развеселил пост Трампа о «псе-ликвидаторе» аль-Багдади

Пользователей соцсетей развеселил пост Трампа о «псе-ликвидаторе» аль-Багдади

Американский лидер Дональд Трамп накануне обнародовал в Twitter фотографию собаки, которая якобы участвовала в «ликвидации» лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Президент США написал, что «рассекречивает фото замечательного пса», но не его имя, и указал на «отличную работу» собаки во время операции.

Пользователи Twitter в шутку отметили, что Трамп рассекретил собаку без присущих фотографиям оперативников элементов, скрывающих полную внешность. Многие в ответ опубликовали «исправленные» версии фото и другие мемы о «псе-ликвидаторе».

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #трамп #twitter

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