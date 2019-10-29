Невролог рассказала о первых признаках инсульта у детей и взрослых

Что такое инсульт у детей и взрослых, как его распознать, кто к нему предрасположен и как помочь человеку в этом состоянии рассказала главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева.

По ее словам, острому нарушению мозгового кровообращения среди взрослых наиболее подвержены люди, имеющие вредные привычки, страдающие от ожирения, атеросклероза, артериальной гипертензии и сахарного диабета. Для детей же таким фактором могут стать патологии кровеносной системы, аномалии сосудов головного мозга, врожденные или приобретенные заболевания сердца, инфекции, наследственные метаболические заболевания и болезни соединительной ткани.

Среди симптомов инсульта врач перечислила сильную головную боль, слабость, ухудшение зрения, головокружение, потерю равновесия и координации движений. Также удар принесет онемение частей тела и лица, чаще на одну сторону, спутанность сознания, неспособность связно говорить и/или понимать речь окружающих.

«У детей и молодых взрослых людей важное значение имеет первичная профилактика инсультов, своевременное обращение к врачам», — сказала специалист.

Также важно следить за питанием, контролировать артериальное давление, минимизировать травмы и инфекционные заболевания.

Батышева подчеркнула, что первым шагом помощи хватившему инсульт должен быть звонок в скорую помощь. После этого пострадавшего важно правильно положить: его голова должна быть приподнятая примерно на 30 градусов и повернута набок. Дальше обратите внимание на одежду человека — если есть что-то стягивающее, например галстук, ремень или воротник, это необходимо ослабить или вовсе расстегнуть, а также обеспечить приток свежего воздуха.

Ни в коем случае не надо суетиться перед пострадавшим, беспокоить его, давать ему лекарства, воду или еду. К тому же, не стоит пытаться разжать ему зубы, если начались судороги.