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 Путин поздравил президента Кубы с избранием на пост

Путин поздравил президента Кубы с избранием на пост
16:08   29 Октября 2019
Россия

Президент Кубы пригласил Путина в Гавану

Президент Кубы пригласил Путина в Гавану

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил российского лидера Владимира Путина в Гавану. По словам Бермудеса, президент РФ может совершить визит на Кубу, когда это станет возможным и когда он найдет для этого место своем графике.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Россию с официальным визитом. Он побывал в Санкт-Петербурге, а сегодня прилетел в Москву. В российской столице он провел переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а в эти минуты проходит встреча с Владимиром Путиным.

Мигель Диас-Канель Бермудес  - первый в истории Кубы президент. Эта должность была учреждена в соответствии c новой конституцией, принятой по итогам референдума в феврале. Ранее Диас-Канель занимал пост председателя Госсовета и Совета министров.

Возглавлявший Кубу с 2008 года Рауль Кастро официально отошел от руководства страны в апреле 2018 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #куба

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