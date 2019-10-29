Зеленский считает, что Украина должна перестать просить помощи у Евросоюза

Киев должен воплощать проекты на равных с партнерами, для этого следует перестать просить помощь у Европейского союза. Такое заявление сделал во вторник президент Украины Владимир Зеленский в ходе инвестиционного форума в Мариуполе.

Ранее стало известно, что Украина планирует получить второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза до конца текущего года. Как сообщала министр финансов Оксана Маркарова, Киев выполнил 11 из 12 условий, которые необходимы для получения транша от ЕС. Таким образом, Украина имеет все шансы получить деньги до конца 2019 года.

«Наша цель – выйти из парадигмы такой неприятной, парадигмы просителя помощи и начать уже на уровне с международными нашими партнерами воплощать в жизнь большие инвестиционные проекты», — заявил Зеленский в ходе выступления.

При этом глава украинского государства заявил, что поддержка Евросоюзом Украины достигла 15 миллиардов евро. Президент Украины отметил, что страна может предложить много проектов, способных заинтересовать зарубежных инвесторов.

В июне прошлого года члены Евросоюза окончательно утвердили четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме одного миллиарда евро. В декабре прошлого года Еврокомиссия представила Киеву первый транш на сумму 500 миллионов евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением до апреля 2033 года.