Шойгу назвал российскую военную базу в Армении гарантом стабильности на Кавказе

Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу во время инспекции российской военной базы в Армении заявил, что она является гарантом стабильности на Кавказе, который способен совместно с армией республики противостоять угрозам безопасности в регионе.

Во вторник, 29 октября министр обороны прибыл в Армению на 102-ю базу Гюмри с инспекцией. В ходе своего визита Шойгу заслушал доклад командира базы об этапах выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов.

Пресс-секретарь министра Россияна Марковская также добавила, что Шойгу намерен встретиться со своим коллегой Давидом Тонояном в Ереване, чтобы обсудить вопросы военно-технического сотрудничества.

«На территории Армении находится 102-я российская военная база, которая является гарантом стабильности в Кавказском регионе. Сегодня ее проинспектировал», — сказал Шойгу.

Он добавил, что база боеспособна и готова совместно с ВС Армении «противостоять существующим угрозам безопасности». Также российский министр подчеркнул, что республика является «союзником и ключевым партнером России в Закавказье». Он отметил, что две страны создали объединенную группировку войск и объединили свои системы ПВО, тесно работают по линии планирования Генштабов.

Во время инспекции командир военной базы полковник Николай Мартынюк доложил, что в планах увеличить мощь базы в два раза.

База занимает два гарнизона — в Гюмри и Ереване. Она была основана 1 сентября 1994 года. Договор о ее размещении действовал 25 лет. В 2011 году в документ о военной базе были внесены изменения и российские силы получили возможность дислоцироваться в Армении как минимум до 2044 года.

В 2020 году на ее территории построят многофункциональный культурно-досуговый центр, а еще через год там появится спортивный комплекс. А после появления модернизированных образцов вооружения и военной техники мощь военной базы увеличится вдвое. По словам начальника штаба ЮВО Сергея Кузовлева, инфраструктура полигонов позволяет проводить на территории базы все виды боевой подготовки и учения разной степени сложности.