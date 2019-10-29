Гудков через любовницу-сатанистку пытается присосаться к деньгам Ходорковского

Экс-кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова журналисты подозревают в любовных отношениях с адвокатом нежелательной в РФ «Открытой России» Юлией Федотовой — новая избранница «оппозиционера» увлекается маньяками и сатанизмом. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на Telegram-канал «Люди и Звери».

«Знакомьтесь, новая любовь Дмитрия Гудкова — юрист партии Перемен Юлия Федотова. Но для всех пропагандируем семейные ценности», — сообщает источник в Telegram.

Страница девушки ВКонтакте заполнена постами о маньяках, которых она ласково называет «любимчиками». Для подобного контента у Федотовой даже есть специальный хештег — «#мои_любимые_серийники».

Журналисты обратили внимание и на правозащитную деятельность Федотовой: в деле «краснодарского каннибала» адвокат встала на сторону осужденной семьи Бакшеевых, которой, по ее мнению, «никто не верит».

«Трудно — защищать того, от кого все отвернулись. Того, кто действительно законсервировал кожу с найденной женской руки, отрезанной кем-то другим. (…) Того, кто в общественном сознании раз и навсегда — «кубанский каннибал». Кому никто не верит, кроме защитников, перелопативших материалы дела», — написала правозащитница в своем Facebook. Кроме того, Федотова разделяет «сатанизм» — по ее мнению, это «не религия, а философия эгоизма» — этим она также поделилась в соцсетях.

Ранее Гудков, женатый на Валерии Суршковой, был замечен в компании девушек, оказывающих эскорт-услуги — одна из них не стала отрицать факта встречи с «оппозиционером». Корреспонденты Nation News подозревают, что с помощью интимной связи с сотрудницей «Открытой России» Федотовой Гудков пытается заручиться поддержкой олигарха Михаила Ходорковского.