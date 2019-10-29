Москвичей ждет резкое потепление 4 ноября

Резкое потепление ожидается в Москве 4 ноября. Об этом сообщает погодный центр «Фобос». Как рассказали эксперты Центра, на новой неделе в столице станет теплее.

Конец октября и первые дни ноября в Москве будут холодными: днем до нуля градусов, а в четверг, 31 октября, ожидаются даже минусовые температуры. А вот в День народного единства в столице потеплеет. К 6 ноября в Москве воздух прогреется до +10...+12 градусов. Аналитики не исключают новых температурных рекордов в столице, передает РИА Новости.

Ранее столичное Метеобюро анонсировало похолодание к выходным. В столице в ночь на 2 ноября ожидается до -7 градусов.