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15:48   29 Октября 2019
Россия

Москвичей ждет резкое потепление 4 ноября

Москвичей ждет резкое потепление 4 ноября

Резкое потепление ожидается в Москве 4 ноября. Об этом сообщает погодный центр «Фобос». Как рассказали эксперты Центра, на новой неделе в столице станет теплее.

Конец октября и первые дни ноября в Москве будут холодными: днем до нуля градусов, а в четверг, 31 октября, ожидаются даже минусовые температуры. А вот в День народного единства в столице потеплеет. К 6 ноября в Москве воздух прогреется до +10...+12 градусов. Аналитики не исключают новых температурных рекордов в столице, передает РИА Новости. 

Ранее столичное Метеобюро анонсировало похолодание к выходным. В столице в ночь на 2 ноября ожидается до -7 градусов. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
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