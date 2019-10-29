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15:53   29 Октября 2019
Россия

Путин назвал Примакова примером порядочности и любви к Родине

Путин назвал Примакова примером порядочности и любви к Родине

Президент России Владимир Путин назвал экс-премьера Евгения Примакова примером благородства, надежности и порядочности. Об этом он заявил во вторник, 29 октября. 

Сегодня российский лидер принял участие в церемонии открытия памятника ученому и политику у здания российского МИД. Президент РФ рассказал, что часто обращается к их с Примаковым встречам и откровенным беседам. 

«Он остается примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине. Примером благородства, надежности и порядочности», — сказал Путин на церемонии открытия памятника. 

Власти страны приняли решение установить памятник в честь экс-министра иностранных дел в феврале прошлого года. Известно, что создать монумент поручили скульптору Григорию Франгуляну. Работы по возведению памятника профинансировал фонд российского бизнесмена Алишера Усманова. 

Примаков умер в возрасте 85 лет в июне 2015 года. В течение пяти лет — с 1991 по 1996 год — он занимал пост директора Службы внешней разведки России. После этого в течение двух лет руководил министерством иностранных дел. Затем чуть больше года работал на посту главы правительства. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #примаков

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