Путин назвал Примакова примером порядочности и любви к Родине

Президент России Владимир Путин назвал экс-премьера Евгения Примакова примером благородства, надежности и порядочности. Об этом он заявил во вторник, 29 октября.

Сегодня российский лидер принял участие в церемонии открытия памятника ученому и политику у здания российского МИД. Президент РФ рассказал, что часто обращается к их с Примаковым встречам и откровенным беседам.

«Он остается примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине. Примером благородства, надежности и порядочности», — сказал Путин на церемонии открытия памятника.

Власти страны приняли решение установить памятник в честь экс-министра иностранных дел в феврале прошлого года. Известно, что создать монумент поручили скульптору Григорию Франгуляну. Работы по возведению памятника профинансировал фонд российского бизнесмена Алишера Усманова.

Примаков умер в возрасте 85 лет в июне 2015 года. В течение пяти лет — с 1991 по 1996 год — он занимал пост директора Службы внешней разведки России. После этого в течение двух лет руководил министерством иностранных дел. Затем чуть больше года работал на посту главы правительства.