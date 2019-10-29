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 Власти Египта заявили о скором запуске чартеров из России

Власти Египта заявили о скором запуске чартеров из России
15:43   29 Октября 2019
Весь мир

Власти Египта заявили о скором запуске чартеров из России

Власти Египта заявили о скором запуске чартеров из России

Министр планирования, мониторинга и административной реформы Египта Хала Хельми Эльсаид Йонес, сообщила, что вскоре будет открыто прямое авиасообщение из России на египетские курорты. Об этом пишет News.ru.

Она подчеркнула, что власти страны привели все меры безопасности к единому стандарту. Все аэропорты модернизированы, все меры безопасности соблюдаются. 

«Британское правительство только сняло запрет на полеты в Египет, так что мяч сейчас на стороне России. Я думаю, что о возобновлении авиасообщения будет скоро объявлено», — добавила Йонес.

Она выразила надежду, что это произойдет до конца текущего года. По ее словам, россияне тоже ждут возможности отдохнуть в Шарм-эль-Шейхе.

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Автор: Виктория Разумовская
#египет #туризм #курорты #авиасообщение

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