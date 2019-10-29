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15:51   29 Октября 2019
Весь мир

Эксперт назвал обманом для американцев заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Эксперт назвал обманом для американцев заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Сценарий операции по «ликвидации» аль-Багдади, который озвучили американские власти, очень похож на ситуацию с «уничтожением» лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена в 2011 году — как раз в преддверии переизбрания Барака Обамы на президентский пост.

Похожий прием пытается использовать и действующий американский лидер Дональд Трамп, который рассчитывает за счет «ликвидации» аль-Багдади заработать политические очки. Об этом в комментарии iReactor сказал российский политолог, автор и ведущий видеопроекта «Смыслы» Иван Аркатов.

По его словам, США неоднократно «ликвидировали» аль-Багдади, но ни разу не подтверждали действия фактами. Это очень удобно для Вашингтона, ведь так можно рассказывать про достижения и не показывать доказательств, а потом просто заявлять, что тело уничтоженного террориста скинули в море.

«И сейчас достоверно неизвестно, убит он или нет, а если вдруг и убит, то когда именно. И самое главное — кем», — добавил политолог.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #общество #весь мир

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