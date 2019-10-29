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15:39   29 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

Российский сенатор Владимир Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе. По его словам, если в регионе режим тишины не нарушится в течение недели, то можно говорить о перспективах того, что войска действительно будут отведены, а саммит в «нормандском формате» состоится. 

Как отметил Джабаров, скорее всего, президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось вернуть ситуацию в Донбассе в конституционное русло. Сенатор отметил, что после этого Вооруженные силы страны должны отвести военных от линии соприкосновения. Кроме того, член Совфеда заявил, что если Киев станет контролировать ситуацию, то появится возможность проведения «нормандского саммита».

«Но вообще, там в последний момент может произойти что угодно», — передает слова Владимира Джабарова «360».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод войск в городе Золотом стартовал во вторник, 29 октября. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#донбасс #украина #политика

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