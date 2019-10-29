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15:38   29 Октября 2019
Россия

Новая манифестация в Барселоне пройдет 29 октября, предупредил МИД РФ

Новая манифестация в Барселоне пройдет 29 октября, предупредил МИД РФ

МИД РФ предупредил россиян, находящихся в Испании, о новых митингах сторонников независимости Каталонии, запланированных в Барселоне на 29 октября.

«Испания – 29 октября в городе Барселона ожидаются манифестации сторонников независимости Каталонии; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта», — сказано в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Напомним, в субботу в Барселоне прошли массовые протесты, связанные с приговором Верховного суда Испании 12 каталонским политикам, выступавшим за независимость Каталонии от Испании - официально их обвинили после незаконного референдума о независимости два года назад.

Новая манифестация в Барселоне пройдет 29 октября, предупредил МИД РФ

Девять из 12 человек получили от 9 до 13 лет колонии, еще трое обвиняются в неподчинении и должны заплатить штраф. После судебного решения в городе начались массовые акции протеста.

Напомним, 18 октября экс-глава каталонской автономии в сопровождении адвокатов добровольно сдался бельгийским властям — до этого политический деятель скрывался от следствия.

Новая манифестация в Барселоне пройдет 29 октября, предупредил МИД РФ

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Автор: Тимофей Булочкин
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