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15:10   29 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Украина проведет военные учения на границе с Крымом

Украина проведет военные учения на границе с Крымом

Украина проведет военные учения со стрельбой из зенитно-ракетных комплексов в Херсонской области на границе с Крымом. Об этом сообщили Воздушные силы страны.

Как сообщает ведомство, учения стартуют 31 октября и продлятся до 4 ноября. В ходе учений будут произведены выстрелы из зенитно-ракетных комплексов Бук М1 и С-300ПТ, уточняет ВС Украины. Кроме того, военные проведут летные испытания ракет к ЗРК С-300ПС и С-300В1.

Учения пройдут в Херсонской области на испытательном полигоне «Ягорлык» неподалеку от границы с Крымом. На момент проведения учений воздушное и морское пространство будет закрыто, передает пресс-центр Вооруженных сил Украины. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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