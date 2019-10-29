Украина проведет военные учения со стрельбой из зенитно-ракетных комплексов в Херсонской области на границе с Крымом. Об этом сообщили Воздушные силы страны.

Как сообщает ведомство, учения стартуют 31 октября и продлятся до 4 ноября. В ходе учений будут произведены выстрелы из зенитно-ракетных комплексов Бук М1 и С-300ПТ, уточняет ВС Украины. Кроме того, военные проведут летные испытания ракет к ЗРК С-300ПС и С-300В1.

Учения пройдут в Херсонской области на испытательном полигоне «Ягорлык» неподалеку от границы с Крымом. На момент проведения учений воздушное и морское пространство будет закрыто, передает пресс-центр Вооруженных сил Украины.