МИД РФ предупредил россиян об опасности отдыха на Филиппинах из-за землетрясений

Департамент ситуационно-кризисного центра российского министерства иностранных дел предупредил россиян о возможности повторных подземных толчков на Филиппинах. Сообщение опубликовали в Twitter 29 октября.

В публикации указано, что во вторник на острове Минданао в 43 километрах от города Давао было зарегистрировано землетрясение, магнитуда которого достигла почти семи баллов. Отмечается, что жертв и повреждений нет.

#Филиппины – 29 октября в 43 км к юго-западу от г. Давао (о. Минданао) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 баллов; жертв и разрушений нет; не исключены повторные толчки pic.twitter.com/NXEGlrRgWW — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) October 29, 2019

Вместе с тем, газета Manila Bulletin сообщала о девяти погибших, более 400 пострадавших, разрушении ряда инфраструктурных объектов в разных районах острова и перебоях с электроэнергией в связи с этим землетрясением.