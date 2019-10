МИД РФ предупредил россиян об опасности отдыха на Филиппинах из-за землетрясений

Департамент ситуационно-кризисного центра российского министерства иностранных дел предупредил россиян о возможности повторных подземных толчков на Филиппинах. Сообщение опубликовали в Twitter 29 октября.

В публикации указано, что во вторник на острове Минданао в 43 километрах от города Давао было зарегистрировано землетрясение, магнитуда которого достигла почти семи баллов. Отмечается, что жертв и повреждений нет.

Вместе с тем, газета Manila Bulletin сообщала о девяти погибших, более 400 пострадавших, разрушении ряда инфраструктурных объектов в разных районах острова и перебоях с электроэнергией в связи с этим землетрясением.

