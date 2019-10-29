Алкоголь — не волшебное зелье, поэтому взрослым необходимо проследить, чтобы охота за конфетами не обернулась кошмаром. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Франции. По его словам, жители разных страны отмечают праздник ежегодно 31 октября в канун Дня всех святых, поэтому перед лицом Джокера или бродячих тыкв мало иметь оригинальный костюм и летать на метле.

«Хэллоуин в четверг! Маленькие монстры должны сопровождаться взрослыми и оставаться в группах​​​. А большие дети должны оставаться хозяевами своего вечера. Вот наши советы», — добавили в МВД Франции. В частности, детям, которые пойдут собирать сладости, нужно находиться в сопровождении взрослых, не теряться в темноте и держаться на тротуарах, избегая проезжей части. Тем, кто постарше, следует помнить, что экстренные службы помогают населению круглосуточно, потому не стоит допекать спасателей шуточными звонками. #Halloween c'est jeudi!???? Face aux Jokers ou ???? ambulantes, avoir un costume original et voler sur un balai sécurisé ne suffit pas! ⚠️ Les petits monstres doivent être accompagnés et rester groupés!???? ???? Les grands enfants doivent rester maîtres de leur soirée! Nos conseils en ???? pic.twitter.com/dPR2o6MCwx — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 29 октября 2019 г.