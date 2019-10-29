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15:13   29 Октября 2019
Весь мир

МВД Франции призвало взрослых следить за маленькими монстрами в Хэллоуин

МВД Франции призвало взрослых следить за маленькими монстрами в Хэллоуин

Алкоголь — не волшебное зелье, поэтому взрослым необходимо проследить, чтобы охота за конфетами не обернулась кошмаром. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Франции. По его словам, жители разных страны отмечают праздник ежегодно 31 октября в канун Дня всех святых, поэтому перед лицом Джокера или бродячих тыкв мало иметь оригинальный костюм и летать на метле.

«Хэллоуин в четверг! Маленькие монстры должны сопровождаться взрослыми и оставаться в группах​​​. А большие дети должны оставаться хозяевами своего вечера. Вот наши советы», — добавили в МВД Франции.

В частности, детям, которые пойдут собирать сладости, нужно находиться в сопровождении взрослых, не теряться в темноте и держаться на тротуарах, избегая проезжей части. Тем, кто постарше, следует помнить, что экстренные службы помогают населению круглосуточно, потому не стоит допекать спасателей шуточными звонками.

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Автор: Анатолий Кубарев
#франция #праздник #советы #хэллоуин

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