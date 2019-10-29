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15:01   29 Октября 2019
Россия

Медведев пригласил президента Кубы на День Победы в Москву

Медведев пригласил президента Кубы на День Победы в Москву

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев пригласил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса на День Победы в Москву. Приглашение он озвучил во время визита Бермудеса в российскую столицу во вторник, 29 октября. 

По словам Медведева, он с теплотой вспоминает свою недавнюю деловую поездку на Кубу, где в рамках его визита прошел ряд важных встреч и переговоров. Глава российского правительства выразил надежду, что визит Бермудеса в Россию станет еще одним шагом к развитию и укреплению отношений между странами. Кроме того, премьер-министр РФ пригласил президента Кубы на празднование 75-летия Победы в мае 2020 года. По его мнению, это станет возможностью продолжить переговоры.

Медведев пригласил президента Кубы на День Победы в Москву

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Россию на минувшей неделе. В течение двух дней он находился с деловым визитом в Санкт-Петербурге, где встретился с губернатором Александром Бегловым. На вторник, 29 октября, у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.   

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #куба

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