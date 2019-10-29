Соратник Навального критикует «Умное голосование», которое рассорило «оппозицию»

Соратник блогера Алексея Навального Даниил Кен подверг «Умное голосование» критике после того, как выдвинутые им кандидаты поддержали в своих муниципалитетах «Единую Россию», пишет Федеральное агентство новостей. Он согласился, что при подготовке списков кандидатов без промахов было не обойтись.

Дело в том, что избранные посредством «Умного голосования» кандидаты Виктор Магер и Яна Евстафьева поддержали в муниципалитетах избрание представителей «Единой России» на должности глав муниципалитетов. Оппозиция сочла подобные действия обманом и сговором в интересах администрации района и партии.

После этой истории Магер отказался от мандата в МО «Светлановское» и стал депутатом другого муниципалитета, поскольку победил сразу в двух округах.

Россиянам «Умное голосование» запомнилось своей бесполезностью, поскольку расклад сил в политике практически не изменился. Навальный и его сторонники попытались воспользоваться итогами прошедших выборов. После «анализа» голосования они заявили, что победы кандидатов от КПРФ, ЛДПР и других фракций стали возможны якобы благодаря их проекту.

Политический обозреватель Владимир Головашин считает сомнительной саму идею «Умного голосования». По его словам, некто из команды Навального рекомендует гражданам голосовать за незнакомого человека, единственное «достоинство» которого в том, что он не единоросс. Но рефлексировать и думать самостоятельно гражданам не следует, ведь за них уже подумали и фамилию нужную в «Умном голосовании» написали.

Политолог Наталья Елисеева убеждена, что эта система привела в итоге к хаосу. Люди не понимали, за кого голосовать, какие договоренности у оппозиции с теми же коммунистами.