В Крыму изучают потенциал полуострова для строительства горнолыжного курорта

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что власти привлекли российскую компанию по разработке горнолыжных трасс к проработке вопроса о строительстве горнолыжного курорта на полуострове. Об этом он заявил во вторник, 29 октября, на форуме «Открытый Крым».

Ранее министр заявил, что Крым готов вложить большие деньги в строительство горнолыжного курорта на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри, но подчеркнул, что должны быть проведены исследования, определяющие климатические и географические возможности местности.

В ходе выступления на туристском форуме он заявил, что одна из российских компаний, обладающая полномочиями в сертификации и разработке горнолыжных трасс, уже проводит соответствующее исследование. Он добавил, что результаты исследования станут известны в 2020 году.

«У Крыма есть теоретический потенциал в этом вопросе. Надеюсь, мы получим положительное заключение», — сказал министр.

Министр подчеркнул, что после изучения этого вопроса станет ясно, есть ли у полуострова климатические и природные возможности для строительства горнолыжного курорта в районе северных склонов горы Ай-Петри и Чатыр-Даг. Уже после можно будет приступить к разработке проекта.