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15:02   29 Октября 2019
Россия

В Крыму изучают потенциал полуострова для строительства горнолыжного курорта

В Крыму изучают потенциал полуострова для строительства горнолыжного курорта

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что власти привлекли российскую компанию по разработке горнолыжных трасс к проработке вопроса о строительстве горнолыжного курорта на полуострове. Об этом он заявил во вторник, 29 октября, на форуме «Открытый Крым». 

Ранее министр заявил, что Крым готов вложить большие деньги в строительство горнолыжного курорта на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри, но подчеркнул, что должны быть проведены исследования, определяющие климатические и географические возможности местности. 

В ходе выступления на туристском форуме он заявил, что одна из российских компаний, обладающая полномочиями в сертификации и разработке горнолыжных трасс, уже проводит соответствующее исследование. Он добавил, что результаты исследования станут известны в 2020 году.

«У Крыма есть теоретический потенциал в этом вопросе. Надеюсь, мы получим положительное заключение», — сказал министр. 

Министр подчеркнул, что после изучения этого вопроса станет ясно, есть ли у полуострова климатические и природные возможности для строительства горнолыжного курорта в районе северных склонов горы Ай-Петри и Чатыр-Даг. Уже после можно будет приступить к разработке проекта. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #туризм #общество #горнолыжный курорт

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