Криминалист раскритиковал доказательство «гибели» аль-Багдади в виде трусов с ДНК

Профессор кафедры криминалистики юридического факультета МГУ Николай Егоров усомнился в неопровержимости доказательств гибели лидера «Исламского государства» (террористической организации, запрещённой в РФ) аль-Багдади, анонсированных в виде нижнего белья террориста №1. Ношенные трусы, по данным старшего советника боевиков SDF Полата Кана, курдский разведчик по наводке ЦРУ выкрал из дома Аль-Багдади в Идлибе. А на них нашлись образцы ДНК, которые на 100% выдали личность оставшегося без трусов террориста.

3 - Our own source, who had been able to reach Al Baghdadi, brought Al Baghdadi’s underwear to conduct a DNA test and make sure (100%) that the person in question was Al Baghdadi himself. — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019

В последнем, Егоров, посмеявшись, сомневается. Как и наука.

«Дело в том, что это не всегда ведь возможно. Только в 60% случаев можно установить ДНК, а в 40 - невозможно. Здесь получается наполовину, откровенно говоря», - пояснил эксперт.

О том, что и будущие доказательства смерти аль-Багдади могут быть поддельными, предупредил «Политику Сегодня» профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский.

«Там что-то с генной экспертизой [останков] сейчас будут делать. Тут тоже можно предположить, что при необходимости ее подделать можно», - подчеркнул Черняховский.

Пока, как заметил Черняховский, Дональд Трамп уничтожил аль-Багдади только информационно.

Это, впрочем, не особое достижение. Лидер ИГ - персона не особо публичная, за всю недолгую историю «Исламского государства», известно всего два выступления аль-Багдади на камеру. Последнее – видеообращение от апреля 2019 года, к моменту, когда его с десяток раз успели на словах ликвидировать и уничтожить разные политические силы и их военные представители.

О крайней «ликвидации» аль-Багдади президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, 27 октября. Ее якобы провели рейнджеры, переброшенные в Идлиб из Ирака на вертолетах. Террорист №1 американским военным не сдался, а подорвал себя в тоннеле, «плача, причитая и крича», сообщал Трамп. Тело аль-Багдади Белый дом не собирается никому показывать, а намерен сбросить в воду «по исламскому обычаю». Эксперты сомневаются, что ликвидация аль-Багдади не фейк, и связывают мистификацию с уничтожением главы ИГ с приближающимися президентскими выборами в США.