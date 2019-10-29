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14:59   29 Октября 2019
Россия

Орешкин заявил, что по итогам 2019 года уровень инфляции составит 3,5 процента

Орешкин заявил, что по итогам 2019 года уровень инфляции составит 3,5 процента

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин ожидает, что к концу текущего года показатель инфляции составит три с половиной процента. Такой прогноз он дал, выступая на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции 29 октября.

«Инфляция в России уже снизилась до 3,3 процента. По итогам года мы ожидаем инфляцию на уровне 3,5 процента. В следующем году инфляция снизится до уровня около трех процентов», — сказал министр.

Тенденция на спад, подчеркнул Орешкин, предоставляет Центральному банку России больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, он затронул показатели ВВП. Согласно прогнозу МЭР, конец 2019 года ознаменуется ростом в 1,3 процента, а в будущем — плюс еще два процента.

Напомним, что Орешкин находится в Париже. В ходе рабочей поездки он должен встретиться с представителями делового сообщества Франции, главой министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэром и генеральным секретарем Организации экономического и социального развития Хосе Анхелем Гурриа.

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Автор: Анна Манц
#минэкономразвития #ввп #инфляция #орешкин

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