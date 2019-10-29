Орешкин заявил, что по итогам 2019 года уровень инфляции составит 3,5 процента

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин ожидает, что к концу текущего года показатель инфляции составит три с половиной процента. Такой прогноз он дал, выступая на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции 29 октября.

«Инфляция в России уже снизилась до 3,3 процента. По итогам года мы ожидаем инфляцию на уровне 3,5 процента. В следующем году инфляция снизится до уровня около трех процентов», — сказал министр.

Тенденция на спад, подчеркнул Орешкин, предоставляет Центральному банку России больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, он затронул показатели ВВП. Согласно прогнозу МЭР, конец 2019 года ознаменуется ростом в 1,3 процента, а в будущем — плюс еще два процента.

Напомним, что Орешкин находится в Париже. В ходе рабочей поездки он должен встретиться с представителями делового сообщества Франции, главой министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэром и генеральным секретарем Организации экономического и социального развития Хосе Анхелем Гурриа.