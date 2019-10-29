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15:07   29 Октября 2019
Весь мир

Американцы не могут доказать «убийство» аль-Багдади фактами, заявил эксперт

Американцы не могут доказать «убийство» аль-Багдади фактами, заявил эксперт

Сценарий с заявлением о якобы «убийстве» главаря запрещенного в РФ ИГ* Абу Бакра аль-Багдади превратился в неразбериху с отсутствием фактов, считает доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Об этом эксперт рассказал в интервью ресурсу «ПолитЭксперт».

«Даже если предположить, что американцы забрали труп, почему они его не зафиксировали и не сфотографировали? Почему была такая спешка с похоронами? Почему нельзя было зафиксировать его смерть как положено? Выходит, что у американцев есть только одни слова», — заявил востоковед.

По мнению эксперта, история с ликвидацией лидера запрещенной в РФ «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена здесь даже не повторяется — в тот раз при убийстве террориста США пытались зафиксировать доказательства с помощью фотографии, напомнил Перенджиев. «А здесь ничего нет. В этот раз ложь стала еще наглее. Она неумелая и бестолковая и еще больше содержит противоречий», — считает политолог.

Американцы не могут доказать «убийство» аль-Багдади фактами, заявил эксперт

Ранее глава США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о собаке, принимавшей участие в операции по поимке аль-Багдади. По версии руководства Штатов, террорист подорвался в туннеле во время погони и опознать его тело не удалось, но ДНК-тест, по заявлению Белого дома, подтвердил, что погибший является главой террористического движения. При этом неизвестно, откуда у американских силовиков образцы ДНК аль-Багдади для сравнения.

Американцы не могут доказать «убийство» аль-Багдади фактами, заявил эксперт

*организация признана террористической и запрещена судом в России.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #политика #новости #общество #весь мир #аль-багдади

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