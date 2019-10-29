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14:48   29 Октября 2019
Весь мир

Городской совет Милана решил сохранить стадион «Сан-Сиро»

Городской совет Милана решил сохранить стадион «Сан-Сиро»

Стадион «Сан-Сиро» принимает домашние матчи итальянских футбольных клубов «Милан» и «Интер». Городской совет Милана решил сохранить «Сан-Сиро» в неизменном виде​​​. Хотя ранее президент «Милана» Паоло Скарони заявил, что старый стадион снесут, а на его месте появятся новые постройки.

Итальянские СМИ сообщали, что руководители клубов «Милан» и «Интер» поддержали проект возведения новой арены на территории, которую сейчас занимает парковка, прилегающая к «Сан-Сиро». Мэр Милана Джузеппе Сала ответил, что хочет внимательно и более детально изучить предложение клубов.

Согласно предварительным планам, новый объект вместит 60 тысяч человек. Строительство стадиона и окружающей инфраструктуры оценили примерно в 1,2 миллиарда евро.

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Автор: Анатолий Кубарев
#италия #стадион #общество #милан

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