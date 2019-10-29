Городской совет Милана решил сохранить стадион «Сан-Сиро»
Стадион «Сан-Сиро» принимает домашние матчи итальянских футбольных клубов «Милан» и «Интер». Городской совет Милана решил сохранить «Сан-Сиро» в неизменном виде. Хотя ранее президент «Милана» Паоло Скарони заявил, что старый стадион снесут, а на его месте появятся новые постройки.
Итальянские СМИ сообщали, что руководители клубов «Милан» и «Интер» поддержали проект возведения новой арены на территории, которую сейчас занимает парковка, прилегающая к «Сан-Сиро». Мэр Милана Джузеппе Сала ответил, что хочет внимательно и более детально изучить предложение клубов.
Согласно предварительным планам, новый объект вместит 60 тысяч человек. Строительство стадиона и окружающей инфраструктуры оценили примерно в 1,2 миллиарда евро.
Salvata la storia, San Siro non sarà abbattuto. Il Comune di Milano dà l'ok al piano nuovo stadio di Milan e Inter, ma impedisce che il Meazza sia buttato giù. E adesso cosa succederà? Ne discutiamo in #Bloooog! su @repubblica BLOOOOG! di Fabrizio Boccahttps://t.co/IOQqTG5Sj9 pic.twitter.com/oQIE1UeJ8v— Fabrizio Bocca (@fabriziobocca1) 28 октября 2019 г.