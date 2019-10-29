Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин назвал Примакова примером порядочности и любви к Родине

Путин назвал Примакова примером порядочности и любви к Родине

Москвичей ждет резкое потепление 4 ноября

Москвичей ждет резкое потепление 4 ноября
Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

 Украина проведет военные учения на границе с Крымом

Украина проведет военные учения на границе с Крымом
Эксперт назвал обманом для американцев заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Эксперт назвал обманом для американцев заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

 Власти Египта заявили о скором запуске чартеров из России

Власти Египта заявили о скором запуске чартеров из России
Путин назвал Примакова примером порядочности и любви к Родине

Путин назвал Примакова примером порядочности и любви к Родине

Москвичей ждет резкое потепление 4 ноября

Москвичей ждет резкое потепление 4 ноября
Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

 Украина проведет военные учения на границе с Крымом

Украина проведет военные учения на границе с Крымом
Эксперт назвал обманом для американцев заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Эксперт назвал обманом для американцев заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

 Власти Египта заявили о скором запуске чартеров из России

Власти Египта заявили о скором запуске чартеров из России
14:42   29 Октября 2019
Россия

Россия в два раза увеличит мощь собственной военной базы в Армении

Россия в два раза увеличит мощь собственной военной базы в Армении

Россия в два раза увеличит мощь военной базы в Армении. Об этом на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил командир 102-й российской военной базы полковник Николай Мартынюк.

База занимает два гарнизона — в Гюмри и Ереване, где она появилась 24 года назад. В будущем году на ее территории появится многофункциональный культурно-досуговый центр, а еще через год там построят спортивный комплекс. А после появления модернизированных образцов вооружения и военной техники мощь военной базы увеличится вдвое. 

Как отметил глава штаба ЮВО Сергей Кузовлев, инфраструктура полигонов позволяет проводить на территории базы все виды боевой подготовки и учения разной степени сложности. 

Во вторник, 29 октября, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Гюмри с инспекцией российской военной базы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #армения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...