Россия в два раза увеличит мощь собственной военной базы в Армении

Россия в два раза увеличит мощь военной базы в Армении. Об этом на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил командир 102-й российской военной базы полковник Николай Мартынюк.

База занимает два гарнизона — в Гюмри и Ереване, где она появилась 24 года назад. В будущем году на ее территории появится многофункциональный культурно-досуговый центр, а еще через год там построят спортивный комплекс. А после появления модернизированных образцов вооружения и военной техники мощь военной базы увеличится вдвое.

Как отметил глава штаба ЮВО Сергей Кузовлев, инфраструктура полигонов позволяет проводить на территории базы все виды боевой подготовки и учения разной степени сложности.

Во вторник, 29 октября, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Гюмри с инспекцией российской военной базы.