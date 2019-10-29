Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин назвал Примакова примером порядочности и любви к Родине

Путин назвал Примакова примером порядочности и любви к Родине

Москвичей ждет резкое потепление 4 ноября

Москвичей ждет резкое потепление 4 ноября
Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

 Украина проведет военные учения на границе с Крымом

Украина проведет военные учения на границе с Крымом
Эксперт назвал обманом для американцев заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Эксперт назвал обманом для американцев заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

 Власти Египта заявили о скором запуске чартеров из России

Власти Египта заявили о скором запуске чартеров из России
Путин назвал Примакова примером порядочности и любви к Родине

Путин назвал Примакова примером порядочности и любви к Родине

Москвичей ждет резкое потепление 4 ноября

Москвичей ждет резкое потепление 4 ноября
Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

Джабаров оценил перспективу отвода войск в Донбассе

 Украина проведет военные учения на границе с Крымом

Украина проведет военные учения на границе с Крымом
Эксперт назвал обманом для американцев заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

Эксперт назвал обманом для американцев заявления США о «ликвидации» аль-Багдади

 Власти Египта заявили о скором запуске чартеров из России

Власти Египта заявили о скором запуске чартеров из России
14:46   29 Октября 2019
Россия

Депутат Госдумы уверен, что игорная зона в Крыму поможет преодолеть санкции

Депутат Госдумы уверен, что игорная зона в Крыму поможет преодолеть санкции

Благодаря появлению игорной зоны в Крыму иностранные туристы будут приезжать туда чаще. По мнению депутата Госдумы Андрея Козенко, это поможет преодолеть санкции Запада в отношении полуострова.

«У нас есть все, чтобы эта категория туристов была и международная, и я уверен, что с помощью этого объекта мы сможем еще один шаг сделать для преодоления санкций», — отметил он.

По словам депутата, зарубежные гости, приехав в Крым, увидят, что «открытые взаимоотношения, открытая экономика лучше, чем «заборы». Кроме того, если иностранцы проявят к игорной зоне большой интерес, можно будет подумать о возобновлении международного сообщения с аэропортом Симферополя. 

Напомним, в понедельник, 28 октября, глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны «Золотой берег» в Ялте. Она будет располагаться на территории бывшего санатория «Фортуна» в населенном пункте Кацивели.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#крым #санкции #ялта #игорная зона

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...