Депутат Госдумы уверен, что игорная зона в Крыму поможет преодолеть санкции

Благодаря появлению игорной зоны в Крыму иностранные туристы будут приезжать туда чаще. По мнению депутата Госдумы Андрея Козенко, это поможет преодолеть санкции Запада в отношении полуострова.

«У нас есть все, чтобы эта категория туристов была и международная, и я уверен, что с помощью этого объекта мы сможем еще один шаг сделать для преодоления санкций», — отметил он.

По словам депутата, зарубежные гости, приехав в Крым, увидят, что «открытые взаимоотношения, открытая экономика лучше, чем «заборы». Кроме того, если иностранцы проявят к игорной зоне большой интерес, можно будет подумать о возобновлении международного сообщения с аэропортом Симферополя.

Напомним, в понедельник, 28 октября, глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны «Золотой берег» в Ялте. Она будет располагаться на территории бывшего санатория «Фортуна» в населенном пункте Кацивели.