Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу

Пресс-служба министерства обороны Украины заявила о прибытии в Одессу четырех кораблей НАТО. Об этом стало известно во вторник, 29 октября.

Ранее СМИ писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг планирует посетить Одессу 30 октября. Также сообщалось, что заход в порт совершит постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.

«К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana», — передает пресс-служба оборонительного ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, на территории Одессы корабли будут находиться не больше недели. Известно, что морские суда посетит делегация Североатлантического альянса во главе со Столтенбергом. Кроме этого, в рамках визита генсека пройдет встреча руководства альянса с представителями ВМС Украины, в том числе со студентами академии.