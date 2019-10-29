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14:38   29 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу

Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу

Пресс-служба министерства обороны Украины заявила о прибытии в Одессу четырех кораблей НАТО. Об этом стало известно во вторник, 29 октября. 

Ранее СМИ писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг планирует посетить Одессу 30 октября. Также сообщалось, что заход в порт совершит постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей. 

«К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana», — передает пресс-служба оборонительного ведомства. 

Как сообщили в пресс-службе, на территории Одессы корабли будут находиться не больше недели. Известно, что морские суда посетит делегация Североатлантического альянса во главе со Столтенбергом. Кроме этого, в рамках визита генсека пройдет встреча руководства альянса с представителями  ВМС Украины, в том числе со студентами академии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #нато #политика #общество #весь мир #нато столтенберг

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