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14:33   29 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский сравнил Украину с онкобольным велогонщиком

Зеленский сравнил Украину с онкобольным велогонщиком

Украинский президент Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе сперва сравнил Украину с корпорацией Apple, а после и с велогонщиком, у которого обнаружили рак. Трансляцию выступления вел телеканал «Наш» 29 октября.

«Разочарование либо уничтожает тебя окончательно, либо в конце концов сделает тебя сильным. Сегодня наша страна, сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении», — начал он.

Глава страны напомнил, что покорившая весь мир компания Apple начиналась в гараже. Дальше в ход пошло сравнение с Лэнсом Армстронгом, «которому поставили страшный диагноз» — онкологию.

Зеленский сравнил Украину с онкобольным велогонщиком

«Но мы точно знаем, что после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход», — обнадежил Зеленский, заявив, что развитие стопорит гражданская война.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.

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Автор: Анна Манц
#украина #велогонщик #apple #онкология #зеленский

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