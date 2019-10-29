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14:28   29 Октября 2019
Весь мир

Япония создала передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны

Япония создала передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны

Опытный образец дома, который устойчив к сильным ветрам и лютым холодам, продемонстрировали сотрудники Государственного института полярных исследований Японии в Татикаве — пригороде Токио​​​. Передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны — совместный проект института, а также компании «Мисава» и японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.

Экспериментальный передвижной дом — кубическая конструкция контейнерного типа из блоков размером примерно 3х6 метров, передвигающихся с помощью гусеничного вездехода благодаря саням, на которых и стоит сооружение для полярников и астронавтов. Дом из двух блоков занимает площадь в 33 квадратных метра.

Стены изготовили из дерева и покрытия Galvalume, которое позволяет выдерживать температуры до -45,3 градуса и ветер скоростью 61,2 метра в секунду. Солнечные фотоэлектрические «PV» панели накапливают энергию и тепло для оптимального поддержания температуры внутри дома.

Полярный дом на санях протестируют в феврале 2020 года на японской станции «Сева» в Антарктиде, куда сооружение доставит ледокол «Сирасэ» из Токийского порта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#япония #арктика #луна #исследователи

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