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14:18   29 Октября 2019
Россия

Мосгорсуд оставил Калви и Дельпаля под домашним арестом

Мосгорсуд оставил Калви и Дельпаля под домашним арестом

Московский городской суд оставил под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера компании Филиппа Дельпаля. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает РИА Новости. 

По информации СМИ, в случае с французом суд пошел на послабление, позволил ему переехать их квартиры, купленной специально для домашнего ареста, на съемное жилье к своей семье. 

В начале октября у подозреваемых по делу были арестованы активы, в том числе квартиры. 

Калви, Дельпаля, а также других фигурантов дела обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Фигуранты громкого дела свою вину не признают. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #мосгордума #калви

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