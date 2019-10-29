Мосгорсуд оставил Калви и Дельпаля под домашним арестом

Московский городской суд оставил под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера компании Филиппа Дельпаля. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, в случае с французом суд пошел на послабление, позволил ему переехать их квартиры, купленной специально для домашнего ареста, на съемное жилье к своей семье.

В начале октября у подозреваемых по делу были арестованы активы, в том числе квартиры.

Калви, Дельпаля, а также других фигурантов дела обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Фигуранты громкого дела свою вину не признают.