Пентагон и Госдеп США отрабатывают свои задачи, поощряя фейк президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о «ликвидации» главаря ИГ* (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

По мнению эксперта, у Пентагона и Госдепа есть свои цели, независимо от рейтинга Трампа, а президент США при этом хочет сгладить шквал критики, который обрушился на него после того, как американским войскам пришлось покинуть Сирию. Рожин отмечает, что «успешная операция» по «ликвидации» главаря террористов сыграет Трампу на руку. По словам аналитика, своим поступком президент США показывает, что он якобы эффективно борется с террористами и это получается у него лучше, чем у предыдущего главы Соединенных Штатов.

«Трамп может присвоить себе все заслуги в борьбе с террористами ИГ* — не слишком взыскательный американский электорат охотно проглотит очередное свидетельство неслыханной мощи Штатов», — передает слова Бориса Рожина Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперт уверен, что на предстоящих выборах президента США Трампу поможет заявление о ликвидации аль-Багдади. Рожин отмечает, что Пентагон и Госдеп США в это время будут продолжать сотрудничество с курдскими радикалами в Сирии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что военные США ликвидировали главу террористов ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в зоне деэскалации Идлиб. Никаких подтверждений этому не предоставило ни одно американское ведомство. Минобороны РФ отметило, что в последнее время в Идлибе не зафиксированы авиаудары, которые могли совершить военные США по якобы главарю ИГ*.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.