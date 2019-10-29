Зеленский пообещал Украине экономический прорыв

Создание единых правил бизнеса на Украине — это главный приоритет для экономики страны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 29 октября ТАСС.

Во вторник украинский лидер выступил на Инвестиционном форуме в Мариуполе, где рассказал о главном приоритете для экономики Украины.

«Приоритет номер один — равные и единые правила игры для всех. Для большого и среднего бизнеса и украинского, и международного», — сказал он.

При этом глава украинского государства сравнил эти правила с украинским НЛО — «все о нем знают, но никто его не видел», объяснил он. Президент Украины также заявил, что только за счет честной конкуренции экономика в стране может процветать.

Зеленский выразил уверенность, что страна стоит на пороге экономического прорыва. Во втором квартале 2019 года Украина показала 4,6% реального роста ВВП. При этом страна поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business, привел данные Зеленский.

«Международные агентства изменили наш рейтинг и сменили наш прогноз на стабильный и позитивный», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга главы государства, назвав это «обычным процессом».