Прокуратура проверит, уклонялся ли от армии депутат-сталинист из Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области проверит факт уклонения от службы в армии депутата-сталиниста из Екатеринбурга. Речь идет о 24-летнем Андрее Пирожкове, который является парламентарием городской думы, передает Ura.ru.

По данным ведомства, Пирожков получил освобождение от службы в армии, но в октябре этого года прокуратура заинтересовалась обоснованностью этого освобождения и направила запрос членам региональной призывной комиссии. Выяснилось, что решение об освобождении от армии в отношении Пирожкова отменили, и в ближайшее время он отправится служить.

«Военному комиссару района поручено вызвать Пирожкова для прохождения мероприятий по призыву на военную службу», — сообщает региональная прокуратура.

Ранее депутат Гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков написал в Facebook, что «Сталин был олицетворением справедливости». Также ему принадлежит фраза: «ГУЛАГ — хорошая вещь на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза».