США несколько раз якобы «убивали» аль-Багдади, но доказательств нет

США «убивали» лидера запрещенного в РФ ИГ* несколько раз, но никогда не предъявляли доказательств, сообщил политолог Иван Аркатов. Об этом эксперт рассказал в интервью ресурсу iReactor.

Политолог уверен, что громкие заявления об убийстве Абу Бакра аль-Багдади звучат по внутриполитическим причинам: скоро в Штатах пройдут президентские выборы, в которых участвует и нынешний глава Белого дома Трамп. Аналогичные заявления об убийстве лидера запрещенной в России террористической «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена звучали в 2011 году, перед переизбранием Барака Обамы на президентский пост.

«Очень удобно рассказывать про достижения, не показывать фактов, а потом заявлять, что уничтоженного террориста скинули в море. (…) В Штатах скоро выборы. Трампу, а также его сторонникам нужны дополнительные очки, чтобы стать лидерами. Как ни странно, похожий приём американцы использовали, когда президентом был Обама. И останки Бен Ладена также якобы выбросили в море», — рассказал Аркатов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter опубликовал фото собаки, принимавшей участие в операции по якобы «ликвидации главаря ИГ*». По словам американского лидера, пес был ранен в ходе антитеррористической операции и эвакуирован.

Американская сторона утверждает, что аль-Багдади с помощью пояса смертника подорвался во время преследования в подземном туннеле: его тело было изувечено и опознать террориста удалось только по ДНК-анализу, проведенному в полевых условиях. При этом не известно, откуда у Вашингтона биоматериалы террориста для сравнения.

*организация признана террористической и запрещена на территории России.