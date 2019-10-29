Больше половины россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов в пользу отечественных

Развитие отечественной сетевой индустрии и безопасность персональных данных стоят в приоритете у россиян, как показал опрос Института развития интернета (ИРИ), результаты которого опубликовали 29 октября.

Так, более половины респондентов — 53 процента — готовы перейти на российские интернет-платформы, полностью отказавшись от зарубежных аналогов. По их мнению, это даст большой толчок развитию отечественного веб-рынка, что неминуемо приведет в увеличению рабочих мест. Вместе с тем, больше трети опрошенных гордятся тем, что имеют выбор между иностранными и российскими площадками.

Почти 80 процентов участников исследования сошлись во мнении, что государству важно предоставлять возможность регулирования деятельности российских интернет-компаний, чтобы обеспечить защиту персональных данных. Как отметили специалисты ИРИ, это связано с повышением цифровой грамотности россиян, которые стали больше переживать за свою безопасность в Глобальной паутине.

Как раз это и продемонстрировал ответ на вопрос «Что, по вашему мнению, является более приоритетным: помогать компаниям зарабатывать больше на данных россиян в интересах зарубежных инвесторов или обеспечить безопасность данных россиян при возможном уменьшении прибыли зарубежных инвесторов?»: 74 процента россиян выбрали защиту данных, а не помощь организациям в заработке.

Чуть меньше людей — 73 процента — согласились с «локализацией» отечественных компаний сферы, которые работают на территории России и получают прибыль за счет использования личных данных соотечественников. Еще 66 процентов респондентов уверены, что их необходимо поддерживать на государственном уровне и создавать для них рыночные преференции.

Генеральный директор института Сергей Петров отметил, что сейчас многие сервисы и платформы стали такой же важной частью человеческой жизни, как электроэнергия и водоснабжение в квартирах. По его словам, вклад индустрии в российский ВВП уже достиг пяти процентов.

«Неудивительно, что интернет-сообщество волнует защита их персональных данных. Люди хотят иметь не только гарантии доступности ресурсов, которыми они привыкли пользоваться ежедневно, но и уверенность в безопасности личных сведений. Кроме того, граждане не готовы к тому, что IT-гиганты будут диктовать свои правила игры, действуя вне той юрисдикции, где находятся их пользователи», — отреагировал он на итоги исследования.

Независимый онлайн-опрос проходил с 23 по 27 октября. В нем приняли участие свыше тысячи пользователей со всей территории России.