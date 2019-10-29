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13:36   29 Октября 2019
Россия

Песков заявил, что и.о президента Алжира без оснований обвинили в подотчетности Путину

Песков заявил, что и.о президента Алжира без оснований обвинили в подотчетности Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения из социальных сетей о том, что исполняющий обязанности президента Алжира якобы отчитывается перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает Федеральное агентство новостей. 

Беседа между главой российского государства с и.о. главы Алжира Абделькадером Бенсалехом состоялась на саммите Россия — Африка в Сочи. В ходе встречи собеседник Путина заверил, что ситуация в стране находится под контролем. После этого пользователи соцсетей обвинили Бенсалеха в подотчетности Путину.

По словам Пескова, это был «нормальный разговор двух собеседников». Многие в курсе, что сейчас проходит подготовка к выборам президента в Алжире, поэтому любой лидер страны в такой ситуации заверяет собеседников, что в его стране все под контролем. 

«Это нормальная практика, и вряд ли можно говорить о каких-то отчетах перед Путиным», — сказал официальный представитель Кремля. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #песков #политика #общество #алжир

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