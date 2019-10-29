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13:25   29 Октября 2019
Россия

ГД рассмотрит проект об использовании маткапитала для покупки российского авто

ГД рассмотрит проект об использовании маткапитала для покупки российского авто

Законопроект создаст условия для обеспечения автотранспортом семей, имеющих двух и более детей​​​. Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе с коллегами внесли в Государственную думу проект закона о расширении направлений использования денег материнского капитала — для покупки автомобиля отечественного производства стоимостью до миллиона рублей.

Депутаты предложили закрепить покупку машины в качестве меры дополнительной государственной поддержки семей, которые имеют детей и соответствующее направление распоряжения деньгами материнского (семейного) капитала. Лидер СР напомнил, что не первый раз выступает с подобной инициативой.

По его словам, впервые аналогичный проект закона внесли в парламент в конце 2017 года. Тогда предложение в ГД не поддержали. Повторно законопроект представили в Госдуму в мае 2019 года. На этот раз документ вернули авторам на основании заключения Правового управления ГД.

Однако цены в автосалонах растут, поэтому многодетной семье купить машину все труднее, а с рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно. Поэтому депутаты предложили распространить закон на отечественные машины.

«Мы не только российские семьи поддержим, но и наш автопром», — резюмировал Миронов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #машина #покупка #материнский капитал

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