ГД рассмотрит проект об использовании маткапитала для покупки российского авто

Законопроект создаст условия для обеспечения автотранспортом семей, имеющих двух и более детей​​​. Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе с коллегами внесли в Государственную думу проект закона о расширении направлений использования денег материнского капитала — для покупки автомобиля отечественного производства стоимостью до миллиона рублей.

Депутаты предложили закрепить покупку машины в качестве меры дополнительной государственной поддержки семей, которые имеют детей и соответствующее направление распоряжения деньгами материнского (семейного) капитала. Лидер СР напомнил, что не первый раз выступает с подобной инициативой.

По его словам, впервые аналогичный проект закона внесли в парламент в конце 2017 года. Тогда предложение в ГД не поддержали. Повторно законопроект представили в Госдуму в мае 2019 года. На этот раз документ вернули авторам на основании заключения Правового управления ГД.

Однако цены в автосалонах растут, поэтому многодетной семье купить машину все труднее, а с рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно. Поэтому депутаты предложили распространить закон на отечественные машины.