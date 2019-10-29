Соглашения по транзиту газа через Украину с судебными претензиями не достичь, отметил Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал консультации с Украиной по газу, которые прошли накануне. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 29 октября.

«Позиция России вчера была изложена… конечно, какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей», — подчеркнул он.

Напомним, что российская позиция по транзиту газа через украинскую территорию состоит в том, что он должен быть завязан на отказе от судебных претензий в Стокгольмском арбитраже.