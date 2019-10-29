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13:15   29 Октября 2019
Россия

Песков рассказал, чего ожидает РФ от Конституционного комитета по Сирии

Песков рассказал, чего ожидает РФ от Конституционного комитета по Сирии

Совет Конституционного комитета по Сирии ожидает продуктивной работы и надеется, что она станет началом реального процесса политического урегулирования в САР.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько начало работы комитета позволит достичь целей по распределению власти между президентом САР Башаром Асадом и оппозицией в стране.

«Совет только соберется. Мы все ожидаем продуктивной работы и надеемся, что это станет началом реального процесса политического урегулирования», — заявил Песков во время пресс-конференции.

Напомним, 23 октября Асад во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным подтвердил, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а за ситуацию на севере страны, где 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник жизни», ответственны те, кто преследовал сепаратистские цели.

Песков рассказал, чего ожидает РФ от Конституционного комитета по Сирии

Ранее посол Турции в РФ Мехмет Самсар сообщил, что договоренности страны с США и Россией не являются альтернативами, а взаимно дополняют друг друга.

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Автор: Тимофей Булочкин
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