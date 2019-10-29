Песков рассказал, чего ожидает РФ от Конституционного комитета по Сирии

Совет Конституционного комитета по Сирии ожидает продуктивной работы и надеется, что она станет началом реального процесса политического урегулирования в САР.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько начало работы комитета позволит достичь целей по распределению власти между президентом САР Башаром Асадом и оппозицией в стране.

«Совет только соберется. Мы все ожидаем продуктивной работы и надеемся, что это станет началом реального процесса политического урегулирования», — заявил Песков во время пресс-конференции.

Напомним, 23 октября Асад во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным подтвердил, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а за ситуацию на севере страны, где 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник жизни», ответственны те, кто преследовал сепаратистские цели.

Ранее посол Турции в РФ Мехмет Самсар сообщил, что договоренности страны с США и Россией не являются альтернативами, а взаимно дополняют друг друга.