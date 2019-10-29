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13:11   29 Октября 2019
Россия

МРОТ в Подмосковье вырастет до 15 тысяч рублей с 1 ноября

МРОТ в Подмосковье вырастет до 15 тысяч рублей с 1 ноября

Минимальный размер оплаты труда в Московской области с 1 ноября вырастет до 15 тысяч рублей. Об этом во вторник, 29 октября, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья. 

По информации пресс-службы, члены заседания правительства Московской области во вторник одобрили соответствующий законопроект. 

«Так, с 1 ноября 2019 года устанавливается минимальная заработная плата в размере 15 тысяч рублей, на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Московской области, составляющей за II квартал 2019 года 14 547 рублей», — сказано в сообщении. 

Представитель пресс-службы пояснил ТАСС, что минимальная зарплата в регионе на данный момент составляет 14,2 тысяч рублей. Как подчеркнули в ведомстве, новое соглашение о повышении МРОТ в Подмосковье распространится на всех работодателей, которые осуществляют деятельность на территории региона. Исключение составляют финансируемые из федерального бюджета организации. 

По размеру минимальной заработной платы в России Подмосковье занимает второе место, отметили в пресс-службе. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #мрот #подмосковье #общество

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