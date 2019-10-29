Власти Москвы и Марселя подписали договор о сотрудничестве на 2020-2023 годы

Обсудили взаимоотношения компаний в области высоких технологий, образования, а также связи между высшими учебными заведениями. Глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин и заместитель мэра Марселя Жан Роатта во вторник, 29 октября, в ходе конференции подписали документы о сотрудничестве городов на 2020-2023 годы.

По словам Черемина, новая программа — серьезная веха сотрудничества Москвы и Марселя. Такие связи укрепляют не только экономический диалог РФ и Франции, но и отношения народов. Сотрудничество Москвы с Марселем динамично развивается.

«Для нас очень важно, что в регионе проживает огромное количество наших соотечественников. На следующий год предполагаем большое количество событий», — добавил Черемин.

В свою очередь Роатта назвал большим шагом в сотрудничестве городов прямой рейс Москва-Марсель. По его словам, необходимо постоянно развивать диалог между городами, в том числе ради общения молодежи.