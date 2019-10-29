Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мосгорсуд оставил Калви и Дельпаля под домашним арестом

Мосгорсуд оставил Калви и Дельпаля под домашним арестом

Больше половины россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов в пользу отечественных

Больше половины россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов в пользу отечественных
Зеленский сравнил Украину с онкобольным велогонщиком

Зеленский сравнил Украину с онкобольным велогонщиком

 Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины
Япония создала передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны

Япония создала передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны

Фейком о гибели аль-Багдади Трамп хочет остановить шквал критики в свой адрес — эксперт

Фейком о гибели аль-Багдади Трамп хочет остановить шквал критики в свой адрес — эксперт
Мосгорсуд оставил Калви и Дельпаля под домашним арестом

Мосгорсуд оставил Калви и Дельпаля под домашним арестом

Больше половины россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов в пользу отечественных

Больше половины россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов в пользу отечественных
Зеленский сравнил Украину с онкобольным велогонщиком

Зеленский сравнил Украину с онкобольным велогонщиком

 Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины
Япония создала передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны

Япония создала передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны

Фейком о гибели аль-Багдади Трамп хочет остановить шквал критики в свой адрес — эксперт

Фейком о гибели аль-Багдади Трамп хочет остановить шквал критики в свой адрес — эксперт
13:00   29 Октября 2019
Россия

Власти Москвы и Марселя подписали договор о сотрудничестве на 2020-2023 годы

Власти Москвы и Марселя подписали договор о сотрудничестве на 2020-2023 годы

Обсудили взаимоотношения компаний в области высоких технологий, образования, а также связи между высшими учебными заведениями. Глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин и заместитель мэра Марселя Жан Роатта во вторник, 29 октября, в ходе конференции подписали документы о сотрудничестве городов на 2020-2023 годы.

По словам Черемина, новая программа — серьезная веха сотрудничества Москвы и Марселя. Такие связи укрепляют не только экономический диалог РФ и Франции, но и отношения народов. Сотрудничество Москвы с Марселем динамично развивается.

«Для нас очень важно, что в регионе проживает огромное количество наших соотечественников. На следующий год предполагаем большое количество событий», — добавил Черемин.

В свою очередь Роатта назвал большим шагом в сотрудничестве городов прямой рейс Москва-Марсель. По его словам, необходимо постоянно развивать диалог между городами, в том числе ради общения молодежи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #сотрудничество #марсель #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...