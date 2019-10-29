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13:06   29 Октября 2019
Россия

Путин 29 октября откроет памятник Примакову напротив здания МИД

Путин 29 октября откроет памятник Примакову напротив здания МИД

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о расписании российского президента Владимира Путина на вторник, 29 октября. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сперва глава откроет памятник Евгению Примакову, который будет установлен напротив здания министерства иностранных дел в Москве. Во вторник исполняется 90 лет со дня рождения дипломата.

«Президент выступит [на открытии]. Они [Путин и Примаков] хорошо друг друга знали. Путин всегда прислушивался к его точке зрения по международным, по внутренним делам и всегда высоко ценил заслуги Примакова перед нашей страной», — добавил Песков. 

Путин 29 октября откроет памятник Примакову напротив здания МИД

Также в расписании есть ряд рабочих встреч. Так, российский лидер примет ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего. Встреча будет публичной. После этого состоятся переговоры с коллегой из Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом.

«Он [кубинский глава] первый раз будет в нашей стране. Пообщаются и в узком и в расширенном составе, сверят часы по всему комплексу двусторонних отношений наших стран», — заключил пресс-секретарь президента.

Путин 29 октября откроет памятник Примакову напротив здания МИД 

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Автор: Анна Манц
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