Путин 29 октября откроет памятник Примакову напротив здания МИД
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о расписании российского президента Владимира Путина на вторник, 29 октября. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
Сперва глава откроет памятник Евгению Примакову, который будет установлен напротив здания министерства иностранных дел в Москве. Во вторник исполняется 90 лет со дня рождения дипломата.
«Президент выступит [на открытии]. Они [Путин и Примаков] хорошо друг друга знали. Путин всегда прислушивался к его точке зрения по международным, по внутренним делам и всегда высоко ценил заслуги Примакова перед нашей страной», — добавил Песков.
Также в расписании есть ряд рабочих встреч. Так, российский лидер примет ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего. Встреча будет публичной. После этого состоятся переговоры с коллегой из Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом.
«Он [кубинский глава] первый раз будет в нашей стране. Пообщаются и в узком и в расширенном составе, сверят часы по всему комплексу двусторонних отношений наших стран», — заключил пресс-секретарь президента.