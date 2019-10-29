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13:01   29 Октября 2019
Весь мир

Белый дом не торопится исправлять оговорку Трампа о «российском президенте» Зеленском

Белый дом не торопится исправлять оговорку Трампа о «российском президенте» Зеленском

Белый дом опубликовал расшифровку интервью президента США Дональда Трампа, где он в беседе с журналистами назвал Владимира Зеленского «новым российским президентом». Расшифровка была опубликована еще накануне, но опечатку до сих пор никто из сотрудников не заметил.

На неисправленную опечатку обратили внимание журналисты издания Daily Storm.

Как отмечает издание, за целый день можно было увидеть ошибку и исправить ее, даже если президент США действительно сделал оговорку. 

Белый дом не торопится исправлять оговорку Трампа о «российском президенте» Зеленском

Накануне в ходе общения с журналистами Трамп говорил о расследовании дела по его импичменту и стал критиковать одного из представителей Конгресса США, а затем начал хвалить президента Украины Владимира Зеленского, при этом назвал его новым российским лидером. СМИ в своих материалах обратили на это внимание, но расшифровка беседы с журналистами на сайте Белого дома до сих пор размещена с ошибкой. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #трамп #весь мир #зеленский

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