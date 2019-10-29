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12:52   29 Октября 2019
Россия

Опрос показал безразличное отношение россиян к Хэллоуину

Опрос показал безразличное отношение россиян к Хэллоуину

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса, согласно которому выяснилось, что 90% россиян не собираются отмечать Хэллоуин. Об этом стало известно во вторник, 29 октября. 

Согласно опросу, о празднике знают 90% респондентов, однако отмечать его они не собираются. При этом 7% опрошенных никогда не слышали про Хэллоуин, еще 3% участников слышали о празднике и планируют участвовать в нем.

Большинство тех, кто не будет отмечать праздник, заявили, что Хэллоуин не предназначен для России. Еще 34% заявили, что не считают праздник важным, а 16% заявили о негативном отношении к англоязычному веселью. 

Также результаты опроса показали, что только 13% респондентов положительно относятся к празднующим, ими оказалась преимущественно молодежь. Еще 18% опрошенных заявили об отрицательном отношении к людям, празднующим Хэллоуин. Такого мнения придерживаются россияне среднего возраста — от 45 до 59 лет и пожилого. При этом почти 70% заявили, что им безразлично, празднуют ли россияне этот праздник. 

Социологи провели опрос 27 октября. В нем участвовали совершеннолетние россияне различного возраста. Опрос проводился по телефону. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #опрос #вциом #общество #хэллоуин

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