Важно установить, что США «ликвидировали» именно главу террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, а для этого комиссия нужна не американская, а международная. Об этом в комментарии Nation News сказал полковник в отставке и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По его словам, об «уничтожении» аль-Багдади заявил американский лидер Дональд Трамп, но президент не предъявил каких-либо доказательств. Для того, чтобы идентифицировать, нужно иметь сравнительный анализ ДНК. Однако американцы его не предоставили.

Если у Вашингтона есть ДНК аль-Багдади с тех времен, когда террорист обучался в школе ЦРУ и у него была карточка, тогда США необходимо показать данные с этих карточек, а не «дурачить мозги мировому сообществу», считает Виктор Баранец. Возможно, заявление Трампа всего лишь очередной пиар-ход в рамках предвыборной кампании перед президентскими выборами.