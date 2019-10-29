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 Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади
12:43   29 Октября 2019
Весь мир

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Важно установить, что США «ликвидировали» именно главу террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, а для этого комиссия нужна не американская, а международная. Об этом в комментарии Nation News сказал полковник в отставке и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По его словам, об «уничтожении» аль-Багдади заявил американский лидер Дональд Трамп, но президент не предъявил каких-либо доказательств. Для того, чтобы идентифицировать, нужно иметь сравнительный анализ ДНК. Однако американцы его не предоставили.

Если у Вашингтона есть ДНК аль-Багдади с тех времен, когда террорист обучался в школе ЦРУ и у него была карточка, тогда США необходимо показать данные с этих карточек, а не «дурачить мозги мировому сообществу», считает Виктор Баранец. Возможно, заявление Трампа всего лишь очередной пиар-ход в рамках предвыборной кампании перед президентскими выборами.

«Мне кажется, что сейчас это запущенная утка с большой примесью политической дряни», — резюмировал военный обозреватель.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #общество #весь мир

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