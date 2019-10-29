Зеленский готов к встрече с Путиным, заявил глава МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским главой Владимиром Путиным, сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

На встрече с журналистами в Мариуполе Пристайко ответил на вопрос, готов ли президент Украины встретиться с российским коллегой.

«Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь», — заявил министр иностранных дел Украины, цитирует «Интерфакс-Запад».

На вопрос о том, была ли жесткой позиция Зеленского во время этих диалогов, Пристайко не ответил — он подчеркнул, что не все публикуют разговоры президентов, намекнув на недавний инцидент с американским лидером Дональдом Трампом. «Мы этого не делаем», — заверил министр.

Напомним, во время июльского разговора Трампа и Зеленского разгорелся скандал, ставший формальным поводом для начала импичмента против американского президента: тот якобы пытался убедить Зеленского начать расследование против конкурента Трампа на выборах — Хантера Байдена. Ранее в понедельник Трамп случайно назвал Зеленского «российским лидером».