Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Москвы и Марселя подписали договор о сотрудничестве на 2020-2023 годы

Власти Москвы и Марселя подписали договор о сотрудничестве на 2020-2023 годы

 Опрос показал безразличное отношение россиян к Хэллоуину

Опрос показал безразличное отношение россиян к Хэллоуину
Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

 В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента
Белый дом не торопится исправлять оговорку Трампа о «российском президенте» Зеленском

Белый дом не торопится исправлять оговорку Трампа о «российском президенте» Зеленском

 Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади
Власти Москвы и Марселя подписали договор о сотрудничестве на 2020-2023 годы

Власти Москвы и Марселя подписали договор о сотрудничестве на 2020-2023 годы

 Опрос показал безразличное отношение россиян к Хэллоуину

Опрос показал безразличное отношение россиян к Хэллоуину
Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

 В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента
Белый дом не торопится исправлять оговорку Трампа о «российском президенте» Зеленском

Белый дом не торопится исправлять оговорку Трампа о «российском президенте» Зеленском

 Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади
12:24   29 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

Отвод войск в городе Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Об этом он заявил на старте Инвестиционного форума, который проходит в Мариуполе.

Как заявил Пристайко, в городе уже ведется процесс разведения сил в соответствии с договоренностью в ходе обсуждения в Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Глава украинского министерства иностранных дел подчеркнул, что отведение должны контролировать представители ОБСЕ, именно поэтому произошла задержка отвода войск.

Накануне в Москве заявили, что Кремль с большим вниманием следил за визитом президента Украины Владимира Зеленского в Золотое. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#донбасс #украина #политика #мид украины #золотое

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...