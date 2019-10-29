Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

Отвод войск в городе Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Об этом он заявил на старте Инвестиционного форума, который проходит в Мариуполе.

Как заявил Пристайко, в городе уже ведется процесс разведения сил в соответствии с договоренностью в ходе обсуждения в Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Глава украинского министерства иностранных дел подчеркнул, что отведение должны контролировать представители ОБСЕ, именно поэтому произошла задержка отвода войск.

Накануне в Москве заявили, что Кремль с большим вниманием следил за визитом президента Украины Владимира Зеленского в Золотое.