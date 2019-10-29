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 Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади
12:27   29 Октября 2019
Россия

Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге пообещали масштабное расширение

Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге пообещали масштабное расширение

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что правительство области запустило программу по развитию вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом СМИ сообщило во вторник, 29 октября.

Как сообщил глава региона, вотчина Деда Мороза может стать сопоставимой по масштабам с деревней Йоулупукки в Лапландии. Он отметил, что за 20 лет число посетителей вотчины выросло в 100 раз — до 300 тысяч человек в год. Это число в девять раз превышает количество местных жителей в Великом Устюге, поэтому было решено запустить программу развития туристического кластера в регионе. 

«Уже построен ледовый дворец «Мороз-Арена», реконструированы набережная Сухоны и центральная площадь в городе, развивается сеть предприятий гостиничного сервиса. Разумеется, преобразования ждут и саму вотчину», — рассказал Кувшинников.

Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге пообещали масштабное расширение

По его словам, территория вотчины вырастет с 34 до 150 гектаров. Глава области также рассказал, что рядом с дворцом новогоднего волшебника будут построены парки, гостиницы, аттракционы. Кроме этого, будет расширен филиал Московского зоопарка. У вотчины очень большие перспективы. Сейчас правительство ищет крупного федерального партнера, потому что проект сравним по масштабу с домом финского деда мороза Йоулупукки.

Губернатор отметил, что строительство вотчины никак не отразится на режиме ее работы в этом году. Главный Дед Мороз страны с радостью встретит новых гостей. Однако глава области предупредил, что в городе будет закрыт на реконструкцию аэропорт. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #дед мороз #великий устюг

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