Заместитель главы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал незаконное спонсирование Турцией террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Он отметил, что Анкара владеет серьезным военным потенциалом. Однако такой обход оружейного эмбарго Организации объединенных наций лишь усугубляет ситуацию не только в республике, но и на всем Ближнем Востоке. Как следствие, конфликт не заканчивается, а мирное население гибнет.

«При этом не забывайте, что Турция является членом военного союза НАТО. Этот факт означает, что наверняка поставки оружия не происходят без того, чтобы об этом не получили известия США и другие страны НАТО, которые смотрят на эту ситуацию сквозь пальцы», — заметил эксперт.

Турция, по сути, помогает радикальным исламистским группировкам приобрести базу, новое оружие и военный опыт. Это способствует тому, что боевики развивают свои идеи и могут выйти за пределы Ливии, сея хаос в целом регионе.

«Наконец это негативным образом скажется на всем Средиземноморье, в том числе на миграционных вопросах, и повлияет на происходящее в Европе», — прогнозирует историк.

Нелегальное спонсирование ПНС Ливии равно финансированию терроризма, от которого мир всеми способами старается избавиться. Турецкая сторона попросту нарушает эмбарго мирового сообщества, способствуя убийству людей и пролонгации боевых действий. Как подчеркнул Шаповалов, помощь Турции, в конце концов, скажется на ней самой.

Стоит отметить, что недавно в сети появилось еще одно доказательство турецкого спонсирования боевиков. В telegram-канале @directorate4 разместили фото уничтоженной силами Ливийской национальной армией бронемашины BMC Vuran. Этот автомобиль был тайно поставлен Анкарой. Кроме этого, полевой командир группировки «Фурсан Джанзур» на допросе признался, что ПНС Ливии получает от Турции оружие, бронемашины, снаряжение и даже боевиков-джихадистов из Сирии.